Aveva raggirato un’anziana a Cupra. Denunciato truffatore di 45 anni

Identificato e denunciato l’autore di una truffa ai danni di una pensionata di 85 anni residente nella zona periferica di Cupra Marittima, dalle parti del supermercato Mignini. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della locale stazione dopo una lunga attività investigativa attraverso indagini classiche, testimonianze, riconoscimenti facciali e immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un’attività che si è protratta per circa un mese. L’uomo identificato è un 45enne della provincia di Napoli, noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato a piede libero con la richiesta di provvedimenti cautelari e proposte di misure di prevenzione. La truffa messa a segno dal campano è di quelle divenute ormai frequenti che, a ogni modo, continuano a funzionare.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 15 la donna, che vive insieme al figlio, ha ricevuto la telefonata da un finto carabiniere che le ha comunicato un grave incidente stradale nel quale il figlio aveva travolto due ragazze. Per evitare l’arresto era necessaria una consistente somma di denaro che un carabiniere in borghese sarebbe passato a ritirare. La poveretta ha messo insieme circa 200 euro ed ha consegnato tutti i monili d’oro di famiglia che aveva in casa, convinta di fare un’opera importante per salvare il figlio. Poco dopo però, l’amara sorpresa. Il giovane è tornato a casa ignaro di quanto era accaduto ed è così scattata la denuncia ai carabinieri della locale stazione che si sono messi subito all’opera. I militari dell’arma hanno lavorato al caso per oltre un mese sentendo più volte la vittima della truffa fino a quando sono arrivati al malfattore che è stato riconosciuto dai testimoni. Ora le indagini proseguono per verificare se lo stesso, ha agito anche in altre località costiere e dell’immediato entroterra.

Marcello Iezzi