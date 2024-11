Aveva tentato di uccidere il suo amico. Parla dal carcere: "Ero confuso, non volevo"

Accoglie un amico in casa, gli prepara un caffè, ma improvvisamente l’ospite lo tira per i capelli e lo accoltella. Del fatto avvenuto lo scorso 26 luglio ad Amandola si sta occupando il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti, davanti alla quale ieri è comparso Danilo Rotini, 20enne nato ad Ascoli e residente a Montefortino. Pesante l’accusa nei suoi confronti, tentato omicidio con l’aggravante di aver commesso il reato per futili motivi: un quadro accusatorio che prevede una pena base di 14 anni di carcere. Proprio per questo i suoi legali, gli avvocati Olindo Dionisi e Massimo Comini, hanno chiesto al giudice di poter accedere a riti alternativi. Il giudice ha aperto a questa possibilità dando tempo fino alla prossima udienza fissata per il 26 novembre. Nel frattempo i due penalisti cercheranno di trovare un accordo con la Procura di Ascoli per un patteggiamento, altrimenti ripiegheranno sul rito abbreviato che garantisce uno sconto di pena di un terzo in caso di condanna.

L’episodio ha scosso il comprensorio di Amandola la scorsa estate quando si è diffusa in breve la notizia dell’avvenuta aggressione che per la magistratura ascolana configura un tentativo di uccidere. Ieri il ragazzo, che è ancora detenuto nel carcere di Ascoli, ha reso dichiarazioni spontanee. "Mi dispiace, ero confuso non volevo uccidere nessuno, tantomeno lui che è un mio amico" ha detto al giudice Caponetti. Il fatto che i due fossero amici è sostanzialmente confermato dalla circostanza che la vittima, un 21enne di origini cilene residente ad Amandola, non si è costituito parte civile; lo ha fatto invece il padre, assistito dall’avvocato Carnevali. Erano le 4 del pomeriggio del 26 luglio quando Rotini è giunto a casa del cileno. Quest’ultimo era in casa con la sua compagna. Ha fatto accomodare l’ospite e poi gli ha chiesto se gradiva un caffè. Alla risposta affermativa si è apprestato a prepararlo, dandogli le spalle. A questo punto, secondo la vittima, l’aggressore lo ha preso per i capelli con la mano sinistra per bloccarlo; ha afferrato un coltello da cucina e ha sferrato alcuni fendenti al torace, al dorso, al collo, ferendolo gravemente. Il cileno si è salvato solo grazie al tempestivo intervento dei sanitari del 118 e al trasferimento in eliambulanza all’ospedale Torrette. Nei prossimi giorni i legali faranno istanza di revoca della custodia cautelare in carcere per Rotini.