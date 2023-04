Avevano 54 grammi di cocaina

Di detenzione ai fini di spaccio sono accusati due fratelli albanesi arrestati lo scorso giovedì 30 marzo a San Benedetto perché trovati in possesso di 54 grammi di cocaina. Difesi dagli avvocati Paola Pedicone e Christian Schicchi i due ieri sono comparsi davanti al tribunale di Ascoli dove è stato convalidato l’arresto e il giudice Giusti ha confermato per entrambi la detenzione in carcere. I due giovedì scorso sono stati fermati a San Benedetto per un controllo da agenti del locale commissariato. Il loro nervosismo ha messo in allerta i poliziotti che hanno effettuato una perquisizione accurata sia sulla loro persona, sia sull’auto dove viaggiavano. L’accertamento ha portato a scoprire l’esistenza nella loro disponibilità di involucri di cocaina per un quantitativo complessivo di 54 grammi. Entrambi sono nel carcere del Marino.