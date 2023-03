Avis, a Cupra l’anno si chiude con numeri importanti

L’assemblea dell’Avis di Cupra è tornata a riunirsi in presenza ed ha visto la partecipazione delle autorità politiche locali e dei rappresentanti dell’Avis provinciale e Regionale. La presidente Lara Amadio ha potuto ringraziare l’intero direttivo per l’opera di promozione svolta nell’ambito del territorio: il vice presidente Mario Pulcini, il segretario Gabriele Onori, la tesoriera Maria Teresa Pomili ed i consiglieri Alberto Amadio, Mario Verdecchia e Giovanni Dimitri, che con il loro supporto hanno permesso la promozione e l’organizzazione dei vari eventi portati a termine durante l’anno, facendo conoscere l’associazione ed incrementando il numero di donatori. L’anno si è chiuso con numeri importanti, i circa duecento donatori iscritti presso L’Avis comunale, hanno garantito un buon numero di donazioni contribuendo al mantenimento del fabbisogno regionale di sangue. Durante l’assemblea sono stati premiati quelli che hanno effettuato la prima donazione e che sono entrati a far parte dell’Avis mentre una targa è stata consegnata al consigliere Mario Verdecchia, socio fondatore dell’Avis cuprense, che dal 1979 ha sempre partecipato ai direttivi dell’associazione.