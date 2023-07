Avis Comunale, 9.888 Donatori di Sangue e Plasma Festeggiati a Giugno

L’impegno dell’Avis comunale non si ferma, soprattutto in questo periodo, quando con l’inizio delle vacanze diminuiscono le donazioni. Il mese appena terminato è stato particolarmente importante per il lavoro svolto dall’Avis nel territorio ed è per questo che il direttivo intende ringraziare i donatori, festeggiando, abbattendo finalmente le distanze e tornando a stringersi la mano. Giugno ha visto celebrare l’impegno dell’Avis. "Il 17 giugno è stata una giornata molto importante, perché abbiamo voluto ringraziare gli ex donatori, certi del fatto che il numero attuale è stato reso possibile grazie a chi ‘ieri’ si è messo a disposizione e ha creduto nell’Avis" afferma la presidente Maria Pia Mancini, precisando che verrà organizzata una seconda giornata di premiazione nel mese di ottobre, con l’invito rivolto a chi non può più donare il sangue, per dare il proprio tempo alla grande squadra. Una gratitudine rivolta a 9.888 avisini locali, che dal 1939 condividono la vita con la donazione di sangue e plasma. La Mancini rinnova l’invito alla comunità di aiutare l’associazione di Ascoli a superare le diecimila unità di donatori. "Grazie a coloro che ogni giorno si recano al trasfusionale perché sono anche donatori di vita e di speranza" conclude la presidente dell’Avis.