Avis di Cupra, i numeri sorridono: obiettivo dell’anno 300 donatori

Ottimi risultati quelli conseguiti dall’Avis Comunale di Cupra Marittima durante l’anno 2023. I dati sono molto confortanti quelli presentati domenica nella sala del consiglio comunale durante la 45esima assemblea ordinaria dei soci. La presidente Lara Amadio prima di dare inizio ai lavori assembleari ha voluto ricordare la figura di Vincenzo Pulcini: "Un pilastro dell’Avis di Cupra Marittima che ci ha lasciato pochi mesi fa". A lui è stato tributato un lungo applauso da parte di tutti i partecipanti. Durante l’assemblea è stato ripercorso l’anno 2023 con l’aiuto di grafici e immagini per ricordare le svariate attività, ma soprattutto per illustrare il lavoro svolto che ha portato una crescita del 25 % di donatori. I numeri parlano chiaro, con 49 nuovi iscritti e altrettanti sono in attesa di idoneità. L’obiettivo per l’anno 2024 sarà quello di raggiungere 300 donatori e in programma ci sono molti eventi oltre le molteplici convenzioni avviate con il Cinema Margherita di Cupra Marittima, il Madamadica e la piscina Mass Club sport center di Marina di Massignano. In quest’ultima località, il sindaco Massimo Romani ha deciso di aprire uno sportello Avis con apertura 2 volte a settimana per raccogliere donazioni. All’assemblea sono intervenuti il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni e il sindaco di Massignano Romani, i quali hanno evidenziato l’importanza della nostra associazione e ciò che l’intero direttivo svolge sul territorio.

A tutti i nuovi iscritti è stato consegnato un attestato. Stefano Felice in rappresentanza dell’Avis provinciale di Ascoli ha rivolto parole di stima e apprezzamento per i grandi risultati raggiunti. Al termine un saluto anche parte del consigliere Regionale Dino Lauretani che ha voluto ringraziare la presidente Lara Amadio per l’impegno svolto in questi anni e per le attività realizzate. Parole di stima sono giunte anche dal consigliere Nazionale Massimo Lauri.

Marcello Iezzi