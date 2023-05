Avis di San Benedetto alla scoperta delle erbe spontanee a Montedinove

Grande partecipazione domenica 28 maggio, a Montedinove, per il Foraging di Primavera organizzato dall’Avis di San Benedetto, capitanato dal presidente Marco Lorenzetti. E’ stata un’escursione nelle campagne di Montedinove alla ricerca di erbe spontanee, per riscoprire il valore di queste irriducibili piante. "Un sentito ringraziamento a Giulietta Pignotti e alla Professoressa Maria Antonietta Crisanti, che ci hanno illustrato i segreti delle erbe spontanee, al sindaco Antonio Del Duca, che ci ha aperto le porte della splendida Montedinove, un borgo medievale sulla cima più elevata della catena di colli marchigiani, restando al nostro fianco per tutta la giornata. Grazie al già sindaco di San Benedetto, Giovanni Gaspari, che ha sapientemente diretto i lavori in cucina, al cuoco Tonino e ai volontari che ci hanno fatto riscoprire la genuitià dei prodotti della nostra terra e il gusto di mangiare piatti semplici e ben preparati. In particolare la crostata di Montedinove, un dolce con ricetta protetta da segreto e copiryght, tramandata tra le donne del paese. Un sentito ringraziamento all’azienda agricola ’Le vigne di Clementina Fabi’, alla signora Loretta Di Maio che ci ha aperto le porte della sua cantina, in un’oasi pedemontana dove lo sguardo è rapito dall’orizzonte rasserenante di monti marchigiani. Infine, grazie ai nostri donatori che accolgono sempre con entusiasmo le nostre idee, consentendoci di realizzare momenti di condivisione, in un reciproco conoscersi, fondamentale per avviarsi insieme sulla strada verso la solidarietà e la diffusione dell’importanza del dono", afferma il presidente Lorenzetti, che ha gudato la spedizione in quel di Montedinove.

Stefania Mezzina