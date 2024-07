Avis festeggia i 45 anni con la nuova sede a Massignano

In occasione del 45esimo anniversario, l’Avis di Cupra Marittima ha aperto un nuovo sportello nella vicina Massignano. Un nuovo punto di riferimento che rappresenta un’importante espansione del servizio di donazione del sangue nella regione, potenziando la rete di solidarietà già esistente. L’evento è stato segnato dal taglio del nastro da parte della presidente dell’Avis di Cupra Marittima, Lara Amadio, che ha espresso con orgoglio i risultati raggiunti negli ultimi anni dall’associazione. Durante la cerimonia è intervenuto anche il sindaco di Massignano, Massimo Romani, che, essendo lui stesso donatore, ha evidenziato l’importanza dell’Avis e ha espresso il suo piacere nell’accogliere l’apertura del nuovo sportello. Presente alla cerimonia inaugurale anche il vice sindaco di Cupra Marittima, Lucio Spina, che ha ringraziato il direttivo dell’Avis per l’iniziativa e per i notevoli risultati ottenuti. La Presidente Amadio ha ricordato a tutti i presenti che la sede di Massignano sarà aperta tutti i mercoledì dalle ore 18 alle 20.