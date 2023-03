Avis, il Piceno in prima linea

Sabato in sala consiliare a San Benedetto alle 16 assemblea straordinaria dell’Avis di San Benedetto per l’ottenimento della personalità giuridica, la prima nella regione, e per la consegna delle benemerenze a 400 donatori, secondo gli anni di iscrizione e delle donazioni. Ne ha parlato il presidente della sezione, Marco Lorenzetti: "Oggi siamo arrivati a 2501 donatori per l’Avis di San Benedetto, un dato che ci riempie di responsabilità. Merito del dottor Antonio Canzian, direttore del centro medicina trasfusionale di Ascoli e San Benedetto, ma anche dello spirito di squadra. In questi anni, grazie al dottor Canzian, abbiamo migliorato il servizio, riusciamo, a far eseguire l’elettrocardiogramma in tempo reale, in particolare per i nuovi donatori, e abbiamo anche la possibilità di fare aperture pomeridiane. Ad aprile in programma il 6 e il 27, a maggio il 10 e 24, dando così ulteriori disponibilità ai donatori. Dal 25 marzo l’Avis San Benedetto ha registrato 1193 donazioni di sangue dall’inizio del 2023. Nello stesso periodo, nel 2022, le donazioni erano state 1066" . Ricordato anche il bando Avis che assegna borse di studio agli studenti più meritevoli degli istituti superiori della città: "anche quest’anno – ha aggiunto Lorenzetti – l’Avis sarà il primo sponsor delle Ragnoliade, che continua ad esserci anche grazie all’Avis". Nel suo intervento il dottor Canzian ha lodato i risultati dell’Avis: "Dati importanti, nonostante la flessione legata all’emergenza Covid, che ha toccato tutta la regione, tranne il nostro territorio provinciale, con i Centri trasfusionali di Ascoli e San Benedetto, che sono andate in controtendenza con il resto delle Marche".

Stefania Mezzina