Avis Monteprandone: Fratini presidente, confermato il vecchio direttivo

L’assemblea degli associati Avis di Monteprandone ha confermato alla guida dell’associazione, l’intero direttivo uscente. Durante la cerimonia di insediamento, è stato eletto presidente il dottor Marcello Fratini. Una conferma per il farmacista di Centobuchi che nel suo discorso di insediamento ha voluto ringraziare l’intero Consiglio Direttivo per la fiducia accordatagli, con la promessa di continuare sulla strada intrapresa in questi quattro anni. Un percorso che ha portato ad una notevole crescita associativa e al conseguente aumento del numero di donazioni, scopo e obiettivo primario dell’Associazione dei Volontari Italiani del Sangue. Vice presidente è Katia Rossetti, segretario Luciano Balestra, tesoriere Giorgio Lilla, consiglieri effettivi Valentino Fares, Enrico Straccia e Tonino Vannicola, consiglieri supplenti Massimiliano Nepi ed Ennio Giangrossi, addetto Contabile e di Bilancio, Alessandro Savino coadiuvato dal responsabile registro Terzo settore, Mariagrazia Vallorani. L’Avis di Monteprandone, fondata nel 2011, forte dei suoi 392 soci effettivi, è la più grande Associazione di Monteprandone e una delle più numerose della Vallata del Tronto. Nel 2022 ha contribuito all’autosufficienza di sangue a livello nazionale con ben 499 donazioni. La Sede Avis si trova a Centobuchi in Piazza dell’Unità, 10. Gli orari di apertura sono: lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 17:30, il martedì sera dalle 21:15 alle 22:30 e il giovedì mattino dalle 10 alle 11. Per info e iscrizioni 328 4150135,