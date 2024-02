Avis, nuova sede a Castignano

L’Avis di Castignano ha inaugurato la nuova sede. E lo ha fatto domenica, in occasione dell’assemblea annuale che ha radunato tutti i soci di una realtà, quella dei donatori di sangue castignanesi, sempre più numerosa. Per la prima volta è stato elaborato il bilancio sociale, che oltre a contenere il bilancio consuntivo, preventivo e la lettera di missione, ha raccolto tutte attività svolte nel corso dell’anno 2023 unitamente al resoconto dettagliato su tutte le donazioni di sangue ed emoderivati. Al termine dell’incontro, appunto, è stato tagliato il nastro per la sede di via Borgo Garibaldi. I locali sono stati assegnati all’Avis dal Comune dopo che l’associazione aveva partecipato ad un bando pubblico. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di tutte le autorità civili, delle associazioni, i cittadini, il vescovo Carlo Bresciani, il parroco don Vincenzo Catani, i vertici dell’Avis. La giornata è stata allietata dalla banda di Castignano.

Matteo Porfiri