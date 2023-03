Avis, riconfermata Ferrara

Si è svolta a Colli l’assemblea dei soci 2022 dell’Avis Spinetoli-Pagliare. Dopo l’approvazione del bilancio e della relazione di missione 2022, i presenti hanno eletto i componenti del consiglio direttivo per il prossimo quadriennio. Il nuovo consiglio si insedierà nei prossimi giorni e vede la riconferma alla carica di presidente di Concetta Ferrara, che si è detta disponibile per questo importante incarico. Ubaldo Sabbatini e Carlo Oddi escono, ma rimarranno sempre a disposizione dell’associazione, il loro contributo in questi anni si è dimostrato prezioso e quindi sarà necessario continuare a collaborare. I rappresentanti dell’Avis Spinetoli-Pagliare hanno commentato: Un grande ringraziamento al consiglio direttivo uscente, per l’impegno e dedizione mostrati del mandato e ai nostri preziosi donatori per i loro quotidiani gesti di ordinaria solidarietà".