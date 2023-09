Avviamento allo sport con l’Avis

Vedrà la luce giovedì 28 settembre, il settore giovanile dell’Atletica Avis di San Benedetto del Tronto, progetto di avviamento allo sport e all’attività ludico sportiva per bambini dai 5 ai 12 anni in collaborazione con l’Avis Donatori. I dirigenti del sodalizio sportivo sambenedettese hanno elaborato un progetto che prevede la collaborazione delle scuole locali, volto alla promozione tra i giovani dell’atletica leggera, con particolare riguardo alla specialità del mezzofondo. "Questa iniziativa è importante e tende a ridare impulso ad una specialità, quella del mezzofondo, che da troppi anni trova scarso riscontro tra i giovani. Si tratta, pertanto, di un percorso che dovrà portare a rinverdire una tradizione che per parecchi decenni ha dato lustro all’atletica leggera del nostro territorio, raggiungendo risultati a livello nazionale di notevole interesse" afferma il Presidente dell’Atletica Avis, Domenico Piunti, con il vice Luigi Anelli e tutto il direttivo. I corsi, da svolgere in due giorni settimanali presso il Campo Scuola di Atletica Leggera a partire dal 28 settembre, con un open day, saranno tenuti da istruttori federali e già atleti mezzofondisti. Per scoprire ed avere informazioni in merito alle attività che si svolgeranno l’Atletica aspetta gli interessati presso il Campo di Atletica Leggera di San Benedetto, dalle ore 16.30 alle 18.30. Le informazioni potranno essere richieste anche per mezzo email, all’indirizzo [email protected] o ai numero telefonici 320 8187764 e 328 7016103, Ulteriori approfondimenti sul sito dell’associazione www.avisatleticasbt.it . "Un ringraziamento particolare ad Avis Donatori, Vivai Bernabei, Hotel Poseidon e Chalet Nettuno e a tutto lo staff dell’asd Atletica Avis San Benedetto"; dice il presidente Piunti.

Stefania Mezzina