Avviata la procedura per aprire via Lombroso

Il progetto di ‘Realizzazione della rotatoria con riqualificazione di via Lombroso e realizzazione del parcheggio pubblico in via dello Sport’ avrà un costo di 1.823.000 euro, di cui 223mila per monetizzazioni e la parte restante per opere pubbliche. È quanto emerge dalla delibera con cui è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip): giunta che quindi ha ufficialmente fatto partire il percorso di apertura di via Lombroso. Va detto che questo iter si presenta ancora lungo e articolato. Dopo l’approvazione del Dip, infatti, l’amministrazione deve ancora effettuare una verifica delle professionalità interne per la predisposizione del successivo Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) e, in caso di carenza di risorse interne, dovrà affidare tale servizio all’esterno. All’interno di questo incarico, peraltro, ci sarà anche l’opzione del progetto esecutivo. Dopodiché, con la redazione del Pfte, dovrà essere inviata in provincia la richiesta di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica (Vas): l’esito dell’istanza si conoscerà entro 30 giorni, e a quel punto il responsabile del procedimento convocherà una conferenza dei servizi semplificata per l’approvazione definitiva del Pfte e la localizzazione dell’opera. In quella sede saranno valutati anche i pareri in merito alla verifica preventiva dell’interesse archeologico e alla Valutazione d’impatto ambientale (Via). La conferenza, pertanto, si concluderà entro 60 giorni con proroga massima di altri 10. Non proprio una procedura semplice, e d’altro canto l’operazione riveste, per il vertice di Viale De Gasperi, la massima importanza: con quest’intervento, infatti, il comune intende perfezionare la direttrice di traffico che da via Gramsci canalizza il traffico in direzione sud, passando per via Ugo Bassi, via Piemonte, via Lombroso e, appunto, viale dello Sport. La zona tra Sant’Antonio e Marina di Sotto avrebbe quindi una valvola di sfogo per la routine veicolare, difficilmente frequentabile durante le ore di punta. Inoltre per effetto di questa riforma della viabilità, via Volta, parallela a via Lombroso, otterrebbe il senso unico di marcia in direzione nord. Tra i 100 e i 120 parcheggi a servizio del quartiere verrebbero realizzati nei terreni – circa 5.600 metri quadrati – acquisiti dal comune lo scorso dicembre. Il costo del progetto dovrebbe subire ulteriori modifiche in fase di affidamento dei lavori, con il ribasso d’asta cui è generalmente soggetta l’assegnazione.

Giuseppe Di Marco