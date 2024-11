Avvisi di pagamento per la Tari 2024: la scadenza è fissata a fine novembre

Il comune di Monteprandone ricorda che il 30 novembre è l’ultimo giorno utile per versare il saldo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (Tari) per il 2024. Gli avvisi di pagamento sono stati inviati per posta ai contribuenti nel mese di luglio e, oltre alle spiegazioni sulle modalità di calcolo dell’importo dovuto, sono stati inviati anche i modelli F24 per il pagamento delle tre rate: le prime due di acconto avevano scadenza 31 luglio e 30 settembre. Chi non avesse pagato le prime due rate, può comunque effettuare il pagamento a saldo entro il 30 novembre senza applicazione di sanzioni e interessi. I contribuenti che non avessero ricevuto o avessero smarrito gli avvisi di pagamento possono richiederne copia recandosi presso lo Sportello Tari di PicenAmbiente, alla Delegazione comunale di Centobuchi, aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17, oppure telefonando al numero 342.3465030.