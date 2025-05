Avvisi e bandi per la gestione di spiagge e chioschi

Il Comune di Grottammare è alla ricerca di soggetti interessati a potenziare l’offerta turistica cittadina: avviate due indagini per affidare la gestione di attività e l’allestimento di spiagge libere attrezzate, una davanti a piazza Kursaal (di circa 10 metri di larghezza e fino a 5 m dalla battigia) per l’istallazione e la gestione per i soli mesi di luglio e agosto, di un box, da adibire a punto informativo turistico con proprio personale e per l’organizzazione di attività natatoria e formazione sportiva, l’altra adiacente al campo nord del Circolo Tennis Beretti, destinata all’installazione di due campi polivalenti per beach tennis e beach volley, finalizzati alla formazione sportiva di bambini e ragazzi. Entrambe le manifestazioni di interesse scadono il 29 maggio. Si cerca poi il soggetto privato per l’organizzazione e la gestione del "Mercatino dell’Oleandro" scadenza il 30 maggio e per il trasporto turistico mediante trenino gommato, scadenza 4 giugno.