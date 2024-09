L’avvocatessa morta a 51 anni, la sala dell’Ordine e un premio in memoria di Daniela Carbone

Ascoli, 18 settembre 2024 – L’aula consiliare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli presso il tribunale sarà intitolata all’avvocatessa Daniela carbone, scomparsa lo scorso gennaio. La cerimonia è in programma il 27 settembre alle ore 11. L’avvocatessa Carbone si è spenta a soli 51 anni a causa di una malattia contro la quale ha strenuamente combattuto, ma che alla fine, purtroppo, non le ha dato scampo. Specializzata in Diritto del Lavoro, insieme al padre Leonardo, già presidente dell’Ordine degli Avvocati, era quotidianamente impegnata nello studio legale Carbone.

Socia della Fondazione Carisap, si era fatta apprezzare per la preparazione e l’impegno che metteva in ogni cosa, a cominciare dalla cura dei suoi figli, per i quali è stata una mamma estremamente amorevole. Nel 2023 era risultata la più votata nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli (338 preferenze) e le era stato assegnato l’incarico di Tesoriere.

Per ricordarla, grazie al contributo della famiglia Carbone, il Club Soroptimist di Ascoli ha istituito il Premio Daniela Carbone che verrà assegnato mediante concorso riservato a studiose di diritto e giuriste che abbiano redatto un articolo in materia di lavoro/previdenza/forense, pubblicato su una rivista nell’anno antecedente a quello di indizione del bando. Possono partecipare al concorso candidate che abbiano redatto e firmato un articolo in materia di Lavoro/Previdenza/Forense, pubblicato su una rivista dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il premio sarà assegnato al migliore articolo su giudizio insindacabile di una commissione di valutazione che sarà costituita dai presidenti della Camera Civile Picena, dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Ascoli e del Soroptimist Club di Ascoli. Nella valutazione delle pubblicazioni, costituirà criterio di priorità la trattazione di tematiche legate ai valori costituzionali che tutelano la donna nel nostro ordinamento giuridico. Il concorso ha come scadenza il 30 ottobre prossimo.