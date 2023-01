Avvocati, al timone c’è Travaglini

Paolo Travaglini è il nuovo presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di Ascoli. Questo l’esito della tornata elettorale iniziata martedì scorso e conclusa ieri sera col conteggio dei voti che ha visto Travaglini come il più votato, cosi come la sua lista "Accettailconsiglio". L’avvocato civilista Travaglini succede a Tommaso Pietropaolo che ha guidato il Coa negli ultimi tre anni, ma ha rinunciato a candidarsi di nuovo; 47 anni di Ascoli, il neo presidente è iscritto all’albo dagli avvocati dal 2008 e in quello dei Cassazionisti dal 2020. Nel consiglio uscente ha ricoperto il ruolo di segretario. Il nuovo consiglio dell’ordine sarà composto dunque da Paolo Travaglini che assumerà la carica di presidente: ha ottenuto 390 preferenze, risultando il più votato. Tutta la lista "Accettailconsiglio" farà parte del nuovo direttivo con Daniela Carbone (338 voti), Piero Antimiani (244), Raffaella Cardola (297), Elisabetta Lucidi (304), Antonio Catapano (268) e Valerio Fioravanti (334). In consiglio per la lista "Unità Picena" entrano Domenico De Angelis (220 voti) che era l’altro candidato alla presidenza, Alessandra Hopps (200), Patrizia Pasqualini (167), Davide Stipa (168); non ce l’hanno fatta invece Silvia Troiani (136) Claudio Voltattorni (138) e Raniero Manfredi (122). Al voto si sono presentati 559 avvocati dei 773 iscritti all’albo. Proprio su questo dato si concentra il commento del neo presidente del Coa.

"C’è stata grande partecipazione al voto, segno che il consiglio dell’ordine ha ancora il suo peso nelle giornate che trascorriamo a palazzo di giustizia" ha detto Travaglini la cui elezione a presidente diventerà ufficiale in occasione della prima riunione del consiglio eletto. Soddisfazione naturalmente per il risultato uscito dalle urne. "La cosa che più mi fa piacere è che tutti i candidati della mia lista entrano nel nuovo consiglio. Evidentemente – aggiunge - è stato apprezzato il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi tre anni; un segnale di continuità ma anche di responsabilità visto che ora dovremo fare anche meglio". Un pensiero al presidente uscente. "La strada è stata aperta dal progetto voluto tre anni fa dall’avvocato Pietropaolo che ha creato e costituito un gruppo coeso e in grado di condividere idee. Ora ha anche voluto dare spazio ai più giovani. Lo ringraziamo davvero" conclude l’avvocato Travaglini.

Peppe Ercoli