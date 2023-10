Azienda artigiana assume una segretaria

Azienda artigiana della provincia di Fermo ricerca una segretaria da inserire nel proprio organico. La sede di lavoro sarà a Massa Fermana. E’ richiesta un’ottima conoscenza del pacchetto Office e preferibilmente la residenza in uno dei Comuni quali Mogliano, Petriolo, Corridonia, Pollenza. Quello proposto è, inizialmente, un contratto a tempo determinato di 6 mesi con la possibilità di proroga. Se interessati e con i requisiti richiesti, è possibile inviare il proprio curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 4512222. Per ulteriori informazioni, il centro per l’impiego di riferimento è, appunto, quello di Macerata. E’ possibile inviare una email a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it, una pec a regione.marche.centroimpiegomacerata@emarche.it o contattare il numero telefonico 0733363101.