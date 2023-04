Azienda cerca consulente nei servizi assicurativi

Azienda impegnata nel campo assicurativo ricerca un consulente nei servizi assicurativi per la gestione di nuovi clienti e l’offerta di soluzioni assicurative adeguate, gestione portafoglio clienti. E’ richiesta esperienza nel settore assicurativo eo in quello commerciale. Chi fosse interessato potrà inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail [email protected] oppure potrà contattare il numero telefonico 3311999406. Quella che l’azienda offre è una posizione per un lavoratore autonomo o in alternativa per una collaborazione con contratto co.co.co. co. co.pro. Per maggiori informazioni sull’azienda che cerca l’agente assicurativo o per quella che sarà la sede di lavoro il centro per l’impiego a cui fare riferimento è quello di San Benedetto del Tronto. E’ possibile inviare una email a [email protected] o una Pec a regione[email protected] E’ possibile prendere contatti direttamente al telefono chiamando il numero 07357667250.