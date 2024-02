Azienda ricerca montatore di macchine industriali

Azienda del settore metalmeccanico di Grottammare ricerca per attività lavorativa su tutto il territorio nazionale un operaio montatore/manutentore per macchine industriali (piegatrici, macchine per il taglio laser). Si richiede conoscenza base dello schema elettrico, utilizzo attrezzatura per l’installazione dei macchinari. I requisiti necessari per potersi candidare a questo impiego: il diploma tecnico con indirizzo elettronica/meccatronica, la patente B, conoscenza buona della lingua inglese. Se interessati a questa opportunità di lavoro e in possesso dei requisiti richiesti, inviare il curriculum vitae a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 418263/2. Il centro per l’impiego di macerata rispone anche al numero di telefono 0733/363101.