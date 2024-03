Azienda ricerca programmatore informatico

Il settore informatico offre sempre possibilità di lavoro. Tra gli annunci proposti dal centro per l’impiego, infatti, azienda della provincia di Ascoli ricerca un programmatore informatico, under 35, in possesso del diploma o della laurea in informatica. Tra gli altri annunci, azienda, sempre della provincia, ricerca diplomati ad indirizzo meccanico/informatico ed elettrico/elettronico, under 30, per lavoro in produzione e o assistenza tecnica. Ricercatissimi anche elettricisti e idraulici. Azienda della provincia ricerca elettricisti e idraulici con esperienza nel ruolo o apprendisti con buona manualità. Infine, azienda della provincia di Ascoli ricerca un disegnatore di impianti elettrici con esperienza nel ruolo. Per candidarsi ad uno di questi incarichi o per ulteriori informazioni è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto.