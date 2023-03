Azienda sanitaria, stabilizzati in 17 "Forte segnale di rassicurazione"

L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha stabilizzato 14 operatori sanitari e 3 amministrativi. Nello specifico sono stati assunti a tempo indeterminato otto operatori socio sanitari, quattro infermieri, un’ostetrica, un assistente sociale e tre coadiutori amministrativi. Un innesto che, sebbene non risolverà il problema degli ospedali Piceni relativo agli organici sottodimensionati rispetto alle reali esigenze, soprattutto delle unità operative complesse, permetterà comunque di andare a rafforzare il personale in alcuni reparti. L’Ast di Ascoli ha infatti concluso, nel mese di febbraio, la stabilizzazione avviata nel 2022 di dipendenti con contratto a tempo determinato. In virtù della normativa al riguardo l’azienda ha potuto attuare un primo blocco di stabilizzazioni. "Si tratta – dice il commissario dell’Ast di Ascoli, Vania Carignani – di un segnale importante di rassicurazione agli operatori che, dopo aver lavorato in condizioni precarie negli ultimi tre anni, si sono visti stabilizzare la propria posizione. Avviamo un percorso che proseguirà anche nel 2023 e che porterà un innesto importante di risorse stabili nella Ast di Ascoli e, allo stesso tempo, motivazione all’intero sistema".

Intanto, Nursind, Nursing Up e Usb chiedono chiarimenti ai vertici regionali e dell’Ast relativamente all’accordo per l’applicazione dell’articolo 27 del Ccnl sui tempi di vestizione e svestizione della divisa. "Chiediamo – dicono Pelosi, Tassi e Giuliani – se la delega era stata attribuita dall’allora direttore Asur e se è stato sottoscritto l’accordo, e se i vertici regionali e sanitari hanno intenzione di onorarlo. Esigiamo l’invio dell’accordo sottoscritto e un riscontro urgente a nome dei lavoratori dell’ex Area vasta 5 che vedono negato un diritto contrattuale dal 2018. Senza riscontro saremo costretti ad agire per vie legali".

Lorenza Cappelli