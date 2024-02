Aziende in cerca di geometri

Diversi annunci proposti dai centri per l’impiego sono rivolti ai geometri. Ne riportiamo alcuni. Tardella costruzioni srl di San Ginesio (Mc) ricerca geometra/ingegnere da ospitare tramite l’iniziativa borse lavoro. Ecco il link all’avviso: https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6946. Per chi fosse interessato l’email di contatto è la seguente: tardellacostruzionisrl@gmail.com. Il codice dell’annuncio è 180821. Si ricerca anche geometra/ingegnere/architetto per mansioni di gestione cantiere, contabilità cantiere, gestione commesse con esperienza nel ruolo nella provincia di Ascoli. E’ possibile rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto (email: centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it; telefono: 0735/655600). Ancora, Ricostredil srl di Corridonia (Mc) ricerca geometra con esperienza nel settore edile, con età tra i 18 e i 65 anni, automunito. La proposta di contratto è a tempo determinato per 6 mesi (trasformabile e rinnovabile) ed orario tempo pieno. Per informazioni: tel. 331.4700253. In questo caso occorre rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo (centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it, telefono: 0734/212656 - 0734/212670). Lo studio tecnico Pettinari Stefano di Porto San Giorgio ricerca, invece, architetto e professioni assimilate per elaborazioni di progetti a partire dal rilievo, progettazione di arredi e ricerca e studio materiali, presentazione tavola moodboard, studio di illuminazione, presentazione grafica del progetto ed elaborazione 3d e rendering. E’ richiesta la laurea triennale di interior design o laurea in architettura, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza linguaggio di programmazione windowa e mac, grafica: rhino wray, cinema 4d, sketchup e cad-cam. L’inserimento è tramite borsa lavoro. Contatti: info@stefanopettinari.it. Info: 0734.670878.