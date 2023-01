Ascoli, azzannata da due cani: le amputano braccio e gamba

Azzannata da due rottweiler, le amputano braccio e gamba

Ripatransone (Ascoli), 23 gennaio 2023 – Si era recata in quel casolare di campagna per fare le pulizie, ma si è trovata di fronte a due cani, che le sono saltati addosso e l’hanno ferita gravemente. Ancora un brutale aggressione, ed è la terza nel giro di poche settimane, ad opera dei rottweiler che appartengono a uno dei personaggi di spicco di un clan di magrebini che controlla il mercato della droga lungo la costa fermana e che risiede a Lido Tre Archi. Il drammatico episodio, questa volta si è consumato in un casolare di Ripatransone in uso ad un tunisino che fa parte della banda, dove una donna fermana di 52 anni si era recata per fare le pulizie. Per cause ancora in corso d’accertamento, i due molossidi sono saltati addosso alla vittima prendendo di mira gli arti inferiori e superiori.

A fatica il padrone dei cani è riuscito a fermare i due rottweiler quando ormai avevano quasi completato l’opera. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni della donna, hanno disposto il suo trasferimento all’ospedale regionale Torrette di Ancona. La 52enne è stata immediatamente sottoposta a un primo intervento chirurgico per l’amputazione di un braccio. Purtroppo nella tarda serata di ieri i medici sono dovuti intervenire di nuovo per l’amputazione anche di una gamba. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Gli stessi animali purtroppo non sono nuovi a questo tipo di episodi, anche se i precedenti si sono consumati a Lido Tre Archi di Fermo. Le aggressioni più recenti, avvenute il 31 dicembre e l’1 gennaio, hanno riguardato due giovani che gravitano nel popoloso quartiere costiero. La prima aveva visto sfortunato protagonista un ragazzo del posto in via Nenni.

Anche in quel caso le ferite riportate dalla vittima erano state gravi e il giovane era stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso di Fermo, dove i medici gli avevano riscontrato lacerazioni e presunti distacchi di tessuti muscolari che gli erano costati una prognosi di 40 giorni. Il giorno dopo era toccato ad una ragazza di Lido Tre Archi che era uscita a fare la spesa e che si era trovata a fare i conti con i soliti due molossidi lasciati liberi. La notizia dell’ennesima feroce aggressione ha fatto subito il giro della costa fermana e ha fatto scattare nuovamente la paura tra i residenti per il preoccupante fenomeno che va avanti ormai da anni con la solita banda di nordafricani che si serve di cani di grosse dimensioni per tenere sotto scacco il quartiere di Lido Tre Archi e per seminare il panico.