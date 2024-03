Azzurra Colli, che giornataccia. Brutto colpo per il Monturano

Una giornata che ha lasciato tante novità anche importanti in Eccellenza e Promozione quella appena andata in archivio.

Eccellenza. Cambia la leader di un campionato che parla sempre più maceratese, con tre squadre di questa provincia in vetta. La lepre Civitanovese ha lasciato però, a sorpresa, lo scettro del comando al Montefano. La formazione rivierasca ha subito un brusco stop interno per mano di un Castelfidardo decisamente cinico e compatto. Immediata la replica del Montefano che ha espugnato con una rete del classe 2002 Alla (ex Fermana Primavera) l’Helvia Recina di Macerata portandosi in vetta alla classifica. Occhio alla squadra di Mariani che da sempre fa della continuità il suo punto di forza. Ma occhio anche alle sue spalle perchè vola anche il Chiesanuova di Roberto Mobili che batte 4-1 il Montegranaro e si porta in terza posizione a tre sole lunghezze dalla vetta. Sorprese dunque nelle zone alte ma in coda è sempre più bagarre. Brutto colpo per l’Atletico Azzurra Colli che viene superato 3-0 a domicilio dalla Sangiustese nello scontro diretto che doveva rilanciare le ambizioni di salvezza della squadra ascolana. Brutto colpo anche per il Monturano che perde di misura in trasferta con l’Osimana e scivola in penultima posizione, a pari merito (ma peggio negli scontri diretti) con il Montegiorgio che pareggia in casa con il Montecchio. In coda è tutto in bilico considerando anche il freno a mano tirato da parte della Jesina in piena bagarre play-out.

Promozione. Poteva essere il giorno del Matelica ma per i biancorossi Eccellenza rimandata a causa del ko in casa dell’Appignanese, mitigato dal pari dell’inseguitrice Vigor Castelfidardo. I biancoverdi sono andati sotto di due reti a Porto Sant’Elpidio ma hanno saputo rimontare nella parte finale di gara. Ed ad approfittarne è il lanciatissimo Atletico Centobuchi di mister Fusco che abbatte 3-0 l’Aurora Treia e si issa in seconda posizione in classifica. Quarto risultato utile e secondo successo di fila in casa per la squadra guidata dall’ex Ascoli Salvatore Fusco in panchina e dalle giocate dell’eterno Giordano Napolano che ora può decisamente puntare alla piazza d’onore, utilissima in chiave play-off. La cura Polini – Jaconi porta i suoi frutti in casa Sangiorgese con i nerazzurri che superano l’Elpidiense Cascinare: anche in questo caso, secondo successo di fila e quarto risultato utile consecutivo per la Sangiorgese. Per il resto tantissimi pareggi e, soprattutto nella zona bassa, tante le squadre che sono virtualmente coinvolte per evitare i play-out con il Potenza Picena al momento ultimo e un po’ più staccato rispetto alle altre.