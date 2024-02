Azzurra Colli fa il bis

AZZURRA COLLI

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-1-2): Castelletti; Spadoni, Acciarri, Aliffi, Filipponi, Acciarri; Petrucci (42’st Crementi), Gabrielli (39’st Amante), Rossi (47’st Albanesi); Gesuè (1st Romanazzo); Filiaggi (47’st Del Marro), Canestrelli. A disp.: Tirelli, Sosi, Cancrini, Dacosta. All.: Morelli.

URBANIA (4-3-3): Urbetis; Sema, Dal Compare, Zingaretti (Cantucci 22’st), Salvi; Giovannelli, Nouri, Carnesecchi; Nunez (Paszynski 20’st), Mangiarotti, Catani. A disp.: Stafoggia, Sacchi, Franca, Aluigi, Mancini, Marengo. All.: Omiccioli.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 6’ st e 20’ st Rossi, 35’ st Aliffi.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Gabrielli e Romanazzo (A). Rec.: 1’ pt, 5’ st.

Seconda vittoria interna consecutiva per l’Atletico Azzurra Colli che dopo la Maceratese batte anche l’Urbania e ora è a soli due punti dalla conquista dei playout. Il Monturano Campiglione, infatti, è stato sconfitto a Tolentino e per i rossoazzurri di mister Morelli, sempre posizionati all’ultimo posto, il sogno di giocarsi almeno gli spareggi per non retrocedere non è più impossibile. Protagonista della giornata il centrocampista Luca Rossi arrivato a giugno dal Porto d’Ascoli e autore di una doppietta. La terza rete dell’Azzurra Colli l’ha invece realizzata il difensore Emanuele Aliffi, uno che con il gol ha sempre avuto una certa confidenza. Dopo un primo tempo di studio in cui le squadre si sono affrontate con massima attenzione, nella ripresa è arrivato subito il vantaggio dei padroni di casa con Luca Rossim abile dopo altri 15 minuti a realizzare il raddoppio. L’Urbania ha accusato il colpo e non è riuscito a reagirem tanto che a dieci minuti dalla fine è arrivata anche la terza rete del difensore rossoazzurro. Una vittoria importantissima in attesa della seconda gara consecutiva al Comunale di Colle Vaccaro domenica prossima contro il forte Montegranaro.

Valerio Rosa