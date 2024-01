Azzurra Colli ko. E mister Amadio rinuncia all’incarico

La sconfitta per 2-0 subita contro il Monturano Campiglione, diretta concorrente alla salvezza nel campionato di Eccellenza, ha convinto Mister Peppino Amadio a rinunciare al suo incarico di allenatore dell’Atletico Azzurra Colli. Questo è il comunicato della società del Presidente Giovanni Fioravanti: "L’Atletico Azzurra Colli annuncia che Peppino Amadio, nella giornata odierna, con grande senso di responsabilità e sentendosi parte integrante della storia del Colli, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società ringrazia Peppino per questo grande ennesimo atto di signorilità, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il futuro. Nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo allenatore". E almeno al momento non ci sarà il ritorno di Mister Nico Stallone sulla panchina dell’Azzurra Colli come molti auspicavano. Stallone era stato esonerato il 10 ottobre con una squadra alle prese con numerosi infortuni e che poi purtroppo non ha migliorato il suo rendimento.