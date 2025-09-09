Azzurra libertà. I giovani di Forza Italia in festa a San Benedetto

È stato presentato ieri mattina allo chalet La Conchiglia di San Benedetto del Tronto l’evento "Azzurra Libertà", organizzato dal movimento giovanile di Forza Italia. La manifestazione si terrà dal 12 al 14 settembre e porterà in Riviera circa 1300 ragazzi da tutta Italia, con un programma che unisce politica, approfondimenti tematici e momenti di socialità. Il segretario regionale Francesco Battistoni ha spiegato l’obiettivo della kermesse: "Questa tre giorni è un’iniziativa con cui riprendiamo l’attività politica e una vetrina nazionale per i Giovani di Fi". L’iniziativa sarà infatti un’occasione per rilanciare il dibattito interno e aprire il confronto con personalità di rilievo del panorama politico nazionale. Il programma, illustrato dal segretario nazionale Giovani Simone Leoni, prevede già dal venerdì un ricco calendario: "Sarà una tre giorni di dibattiti e approfondimento senza dimenticare il divertimento. Venerdì si aprirà con un focus sulle regionali per poi proseguire con l’innovazione a cui seguirà un dibattito sulla salute mentale, sono attesi nello stesso giorno Acquaroli, Tajani e Battistoni. Non mancheranno due serate con dj set in spiaggia". Sabato 13 settembre l’attenzione si concentrerà sul tema delle riforme con la presenza del vice ministro Francesco Sisto, dell’ex senatore Pagliari e della giornalista Hoara Borselli. A seguire spazio alla politica estera con Capezzone e Federico Rampini, fino al confronto sul nucleare. Tra gli ospiti è annunciata anche la partecipazione di Carlo Calenda, leader di Azione, che per le elezioni non si schiera, E ha anche detto: "Se qualcuno appoggia un candidato, va fuori dal mio partito". Domenica la giornata si aprirà con la celebrazione della messa, seguita da un incontro sulle prossime elezioni politiche. La manifestazione si concluderà con la consegna dei premi "Azzurro e Libertà", che saranno assegnati ai giovani distintisi per meriti e impegno. Sul piano organizzativo, il coordinatore provinciale Valerio Pignotti ha sottolineato l’impatto sul territorio: "Questo appuntamento è la testimonianza dell’attenzione che la segreteria ha verso i giovani. Sono attesi 1300 ragazzi che alloggeranno in 27 hotel, le serate si svolgeranno al 45.com mentre nella spiaggia libera antistante la pineta Falcone e Borsellino sarà allestito il villaggio". Un coinvolgimento che interesserà strutture e attività locali. All’interno della segreteria nazionale dei Giovani di Forza Italia figura anche la sambenedettese Martina Ratta, che prenderà parte all’organizzazione della tre giorni. Una presenza che sottolinea il legame tra il movimento giovanile e il territorio sambenedettese. Nell’occasione, Battistoni ha parlato anche della politica locale e dell’ingresso di Forza Italia nella maggioranza che sostiene il sindaco Antonio Spazzafumo: "L’ingresso di Forza Italia in maggioranza non cozza con la nostra filosofia perché da tempo auspichiamo un allargamento della base di Forza Italia ai civici".