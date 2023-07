Azzurri sul tetto del mondo, ci sono anche i fermani

Il tricolore italiano sul gradino più alto del podio la scorsa settimana a Dublino, in occasione del torneo internazionale ‘8 Nazioni di Calcio Camminato Over 50’. Come per magia, gli Azzurri di mister Giordano Paoloni si sono imposti sulla Francia il 9 luglio scorso, stesso giorno in cui, 17 anni fa, la Nazionale Italiana vinse il titolo di Campione del Mondo a Berlino contro i cugini d’oltralpe. "Grandissima soddisfazione nel partire sfavoriti, vincere i francesi in una finale combattutissima e cantare l’inno nazionale- ha confessato Paoloni, vecchia gloria di Fermana con più di 70 gol in carriera- al termine della prima giornata di gare, anche a causa di alcune defezioni dei nostri, eravamo ultimi con due pareggi. Trovata l’intesa, il giorno dopo abbiamo disputato la partite delle partite conclusa con un 3-2 in nostro favore".

Nel 2011 in Gran Bretagna, John Croot dirigente del Chesterfield, ebbe un’intuizione: non mollare anche quando l’età non permette più di giocare a pallone grazie a una sorta di calcetto in cui viene esaltato l’aspetto tecnico grazie a regole secondo le quali è vietato sia correre che qualsiasi tipo di contrasto. Il fermano Giordano Paoloni è stato protagonista dell’avventura azzurra come allenatore e giocatore: "Una buona gestione dei cambi e una difesa ben strutturata sono stati i nostri punti di forza. Abbiamo creato parecchie occasioni da goal tanto da ricevere i complimenti delle squadre di Francia e Inghilterra che pensavano di vincere in scioltezza. Tra gli inglesi, giocatori del calibro di Peter Davenport, da 100 presenze nel Manchester United".

In terra irlandese anche il fermano Sergio Marzi che ha ben figurato nella Nazionale Italiana over 60. "Tra le fila dell’Italia- ha concluso Paoloni- l’altro fermano nonché capitano Enrico Matteucci e Piero Giancamilli: con loro condivido i colori giallorossi del Panchester United la compagine locale con la quale abbiamo rappresentato l’Italia al ‘Getxo International Walking Football Cup’ a Bilbao in giugno, classificandoci al terzo posto".

Gaia Capponi