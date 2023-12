Babbo Natale in pattino con gli elfi in canoa: gli eventi per le feste

Quest’anno Babbo Natale a Grottammare arriverà in pattino, scortato dagli Elfi in canoa. E’ una delle novità proposte dall’amministrazione comunale che ieri mattina ha presentato il programma degli eventi natalizi. Babbo Natale dal mare sarà reso possibile grazie alla Lega Navale che metterà a disposizione mezzi e assistenza. Dopo lo sbarco, intorno alle 16,30, si dirigerà in centro per accogliere le letterine dei bambini. Altra novità sarà la mostra dei presepi nelle vetrine dei negozi sfitti ormai da tempo. Venerdì 8 in piazza Fazzini e corso Mazzini ci sarà la mostra mercato con sconti e promozioni nei negozi aderenti all’iniziativa ’Le Grotte d’autunno’, mentre le vetrine dei negozi con i Presepi, realizzati dai membri di: Scout, Azione Cattolica, Civico Verde, si accenderanno alle 17,30. Nei bar, aderenti a ’AperiNatale’ nei fine settimana e per tutto il periodo delle Festività, sarà possibile farsi preparare drink natalizi. Come hanno spiegato il sindaco Alessandro Rocchi, l’assessore Cristina Baldoni e la consigliera Rossella Moscardelli, si tratta di una serie di iniziative tese ad attrarre persone al fine di rivitalizzare la rete commerciale del centro cittadino e in zona Ischia-Ascolani.