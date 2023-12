Babbo Natale tra le casette

Babbo Natale, si sa, non lascia indietro mai nessuno. Nemmeno i bimbi terremotati di Arquata i quali, a sette anni dal sisma del 2016, vivono ancora nelle casette. Domenica prossima, infatti, in compagnia dei suoi aiutanti elfi, Santa Claus farà visita proprio a coloro che vivono nell’area di ‘Borgo 1’. A partire dalle 15, ci saranno doni per tutti i bambini, ma il pomeriggio sarà caratterizzato anche da spettacoli, marionette, bolle giganti, gonfiabili, trampolieri, sputafuoco, tanti giochi di animazione, illusionismo, trucca bimbi, zucchero filato, popcorn e il trenino natalizio che porterà tutti in giro per il villaggio. Inoltre, sarà presente anche lo stand della Pro Loco di Arquata, con la degustazione di prodotti tipici e il vin brulé.