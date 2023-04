Baby gang, è allarme ad Ascoli. “Insulti, spinte e botte senza alcun motivo”

Ascoli Piceno, 16 aprile 2023 – Di lesioni personali sono accusati un tunisino ed un marocchino entrambi di 21 anni residenti da tempo a San Benedetto e che farebbero parte di una baby gang resasi protagonista di diversi episodi di violenza.

Quello di cui si sta occupando il giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia risale alla notte del 31 luglio del 2021 quando, poco dopo l’una, vi fu una lite fra due gruppetti di giovani finita con un sambenedettese che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale Madonna del Soccorso a causa della frattura della mandibola, colpita con violenti calci.

Del gruppetto aggressore sono stati individuati ed identificati due soggetti che la Procura ha mandato sotto processo; non sono stati identificati gli altri che avrebbero comunque avuto un ruolo in quanto accaduto nel centro di San Benedetto, all’altezza di via Montebello.

Sono stati due dei sambenedettesi presenti a ricostruire ieri come si sarebbero svolti i fatti quella notte. "Stavamo tranquillamente passeggiando quando quel gruppetto a cominciato ad insultarci. Uno di noi ha chiesto spiegazioni e allora hanno iniziato a darci spintoni. Poi – ha raccontato uno dei ragazzi italiani – uno di loro ha sferrato un calcio al volto di un nostro amico con la tecnica delle arti marziali. Altri due lo hanno poi spinto a terra e qui il marocchino gli ha dato altri calci da tutte le parti, compreso al volto" ha aggiunto il testimone. Una scena violenta, cruda.

«Uno degli altri ragazzi ci ha invitati a seguirlo in una strada riparata e ha messo una mano dentro ad un borsello che aveva, a farci intendere che era armato" ha detto ancora il testimone al giudice D’Ecclesia, al pubblico ministero Olga Anastasi e agli avvocati difensori Camillo D’Angelo e Silvia Grazioli.

Il giovane tunisino è per altro accusato di aver picchiato un altro ragazzo quella stessa notte, più o meno nello stesso orario della lite del processo davanti al giudice D’Ecclesia; circostanza che l’avvocato D’Angelo ritiene inverosimile ed ha quindi prodotto documentazione attestante che per l’altro episodio il suo assistito è giudicato davanti al giudice delle udienze preliminari avendo scelto il rito abbreviato. Si tratta comunque di un soggetto sul quale si sono diverse volte concentrate le attenzioni di polizia e carabinieri, preoccupati dal fenomeno delle baby gang che imperversano sia a San Benedetto che ad Ascoli.