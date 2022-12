Baby gang e droga tra i giovani ad Ascoli: "Bisogna intervenire subito"

Ascoli, 29 dicembre 2022 – E ’ positivo il bilancio sull’attività svolta dalla Polizia nel 2022 tracciato ieri dal questore di Ascoli Massimo Modeo. Ma c’è un aspetto che desta la preoccupazione sua e di tutto il personale della Questura: quel disagio giovanile che nel corso dell’ultimo anno in particolare si è manifestato attraverso diversi episodi di intolleranza e di violenza che hanno coinvolto giovani e addirittura minorenni in risse, liti e danneggiamenti. Episodi di violenza gratuita sono avvenuti specie nel centro di Ascoli, con giovani che hanno picchiato coetanei; l’ultimo episodio risale allo scorso fine settimana con l’aggressione a tre ragazzi, uno dei quali finito al pronto soccorso.

Il questore di Ascoli Massimo Modeo (La Bolognese)

“Ci sono segnali che portano in evidenza questo disagio giovanile sul quale ci stiamo spendendo con tutte le nostre risorse, sia noi che le altre forze dell’ordine con le quali c’è grande sinergia – ha detto ieri il questore di Ascoli Modeo – Parlo di risse, scazzottate, uso di sostanze stupefacenti. E’ importante intervenire con determinazione adesso, subito, perché dobbiamo evitare che comportamenti inappropriati e violenti di oggi si traducano fra qualche anno nella commissione di reati ancora più gravi. Dobbiamo fare di tutto per evitarlo".

Gli episodi più gravi sono avvenuti in piazza Ventidio Basso negli ultimi mesi. A metà settembre l’aggressione a due giovani picchiati dal branco per futili motivi. Le stesse vittime in sede di denuncia hanno fatto nome e cognome degli aggressori, per altro inchiodati alle proprie responsabilità dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona. Una rissa a colpi di bottigliate è avvenuta a ottobre con conseguente denuncia di due soggetti che se la sono presa anche con gli agenti intervenuti perché chiamati da persone presenti. Sono stati denunciati e il questore ha emesso nei loro confronti il Dacur, un daspo urbano rispettivamente per la durata di 6 mesi e un anno; gli stessi non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici in centro dalle ore 19 alle ore 6 di ogni giorno. La violazione di tale divieto è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro. "E’ un provvedimento che colpisce queste persone molto di più della denuncia poiché impedisce al destinatario di continuare a fare vita sociale con i propri amici nei luoghi di ritrovo" spiega oil questore Modeo sottolineando che spesso il problema sta proprio nel fatto che "questi ragazzi non si rendono conto del disvalore delle proprie azioni".