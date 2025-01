Baby gang: l’escalation. Il fenomeno è esploso in riviera quattro anni fa. Le bande colpiscono ancora

L’aggressione ai danni di un uomo, E. P. di 53 anni, messa a segno nel centro di San Benedetto, per mano di una baby gang la notte di San Silvestro, ripropone un fenomeno iniziato nel 2020 con diversi episodi di violenza e di danneggiamenti, prima a San Benedetto e poi nella vicina Grottammare. Tra gli eventi che suscitarono scalpore quello degli inizi del mese di ottobre, quando una baby gang prima danneggiò e saccheggiò una serie di auto in sosta nel parcheggio sotterraneo di piazza Nardone e poi scippò una donna che finì in ospedale. La polizia di Stato riuscì poi ad identificare il gruppetto di minorenni che agirono con il volto coperto dalla mascherina e cappuccio della felpa in testa. Approfittando dell’assenza di persone i ragazzini spaccarono i vetri di diverse auto portando via gli oggetti trovati sui sedili. Risaliti sulla piazza adocchiarono una donna di 75 anni e con mossa fulminea le strapparono la borsetta trascinandola per diversi metri. Del caso si occupò la Procura per i Minori di Ancona.

Nel 2021 accaddero altri gravi eventi ed il fenomeno delle baby gang, composto da ragazzi italiani e stranieri finì per suscitare una sorta di allarme sociale. Bande che mettevano a segno rapine con botte da orbi anche con l’impiego di bottiglie spaccate sulla testa dei malcapitati. Imprese criminose messe a segno nella zona turistica compresa fra il monumento al pescatore e il monumento di Nespolo. Opera di una banda ’mista’ composta di una dozzina di membri. Tra le imprese la rapina di uno scooter ad alcuni ragazzetti che si trovavano in zona che furono picchiati selvaggiamente, due dei quali finirono all’ospedale. Altro evento di rilievo quello accaduto pochi giorni prima quando il ’branco’ di teppisti rapinò una collana d’oro ad un ragazzo sul lungomare. In quel periodo la polizia identificò alcuni membri della banda che avevano assalito gli automobilisti in via Ugo Bassi la notte della vittoria dell’Italia ai campionati europei di calcio.

Il fenomeno è poi esploso nel marzo dell’anno scorso a Grottammare, dove una baby gang composta di minorenni, per lo più di famiglie straniere, inseguì e picchio il figlio adottivo di un ex sindaco della città che stava passando sul lungomare con un monopattino. La banda lo inseguì fin sotto la pineta Ricciotti dove lo malmenò senza ragione. I carabinieri riuscirono poi a identificare alcuni membri del branco. Un evento che scoperchiò la pentola di fagioli che bolliva da tempo. Qualche giorno dopo emerse un quadro preoccupante di bande di ragazzini che terrorizzano cittadini e commercianti, compiendo raid vandalici in ogni zona della città, appiccando incendi nelle pinete, danneggiando parchi, spaventando donne anziane nelle piazze, poltroncine del teatro Kursaal tagliate, passeggiate notturne sui tettucci delle auto in sosta. Sull’aggressione dell’impiegato di banca picchiato la notte di capodanno sull’isola pedonale di San Benedetto, solo per aver cercato di soccorrere un ragazzino che stava subendo un’aggressione, la polizia sta visionando le telecamere del centro. Intanto il paziente, giudicato guaribile in 20 giorni, per la frattura di uno zigomo a danni a un occhio, è tornato a casa. Marcello Iezzi