Perse la milza dopo il pestaggio: ecco le accuse contro la baby gang

Ascoli, 27 gennaio 22024 – La Procura per i Minori di Ancona ha chiuso l’inchiesta sull’aggressione avvenuta la sera del 19 dicembre 2020 nel centro storico di Ascoli ed ha chiesto il processo per quattro ragazzi del Teramano, all’epoca tutti 17enni, italiani, alcuni appartenenti a famiglie originarie dell’est europeo; sono accusati di lesioni personali gravi.

Per uno di loro c’è l’accusa di aver sferrato anche un fendente con un oggetto acuminato ad uno dei due ragazzi ascolani aggrediti, all’epoca 20enne; perse la milza che i medici dovettero asportargli chirurgicamente. Tre imputati sono difesi dall’avvocato Umberto Gramenzi; il quarto dall’avvocato Gennaro Eufemia.

Gli aggrediti sono parte civile, assistiti dall’avvocato Alessandro Angelozzi. Gli ascolani la sera del 19 dicembre 2020 stavano tranquillamente a passeggio nel centro storico di Ascoli; nove amici, tra cui due ragazze. Erano circa le otto di sera quando si sono spostati a corso Mazzini nei pressi di Banca Intesa. "Abbiamo visto giungere quattro ragazzi, tutti senza mascherina (era epoca Covid ndr). Uno mi ha colpito con una spallata, in modo provocatorio. Poi hanno cominciato ad inveire contro me ed i miei amici, accanendosi in particolare contro una delle ragazze, offendendola ripetutamente" il racconto di una delle vittime.

Gli ascolani hanno tentato di reagire. "I quattro ragazzi hanno buttato a terra il fidanzato della ragazza, colpendolo con calci e pugni". Vedendolo soccombere gli amici hanno cercato di aiutarlo. "A quel punto si sono scagliati contro me e altri due miei compagni. Mi hanno picchiato violentemente".

Poi il fatto più grave. "Ho cominciato a sentire un dolore lancinante che aumentava progressivamente. Pensavo che era la conseguenza di qualche pugno, ma visto che continuava ad aumentare mi sono allontanato ed ho chiesto ai miei amici di riaccompagnarmi a casa perché non mi sentivo bene. Ho raccontato a mia madre cosa era successo mostrandogli il punto dove sentivo il dolore fortissimo e lei ha visto un taglio profondo al fianco e all’ascella sinistra: usciva sangue". E’ stata allora chiamata un’ambulanza con la quale il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dove gli sono state diagnosticate "ferite da taglio all’emicostato sinistro, con frattura di una costola, il versamento pleurico ematico con area di lesione del paranchima polmonare anteriormente del lobo superiore sinistro, lesione splenica". Una prognosi di 30 giorni ai quali se ne sono poi aggiunti altri 60 giorni.

L’altro ragazzo ebbe una prognosi di 42 giorni a seguito dei colpi subiti.