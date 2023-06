Baby sbandieratori domani in piazza Arringo

Sbandieratori ancora protagonisti, in città, in occasione della quinta edizione del ‘Torneo dell’Aquila’, organizzato come ogni anno dal sestiere della Piazzarola. Un bel banco di prova in vista delle gare cittadine del primo e del 2 luglio, nonché dei campionati nazionale in programma proprio nei prossimi mesi estivi. Il torneo promosso dai biancorossi ha coinvolto sia gli sbandieratori e i musici più grandi che gli under. Oltre ai sestieri ascolani hanno partecipato anche gruppi provenienti da altre parti d’Italia. Nel singolo ha vinto Gianluca Capriotti, di Porta Solestà, che ha preceduto sul gradino più alto del podio l’altro sbandieratore gialloblù Edoardo Pavoni, secondo, e Stefano Sermarini di Porta Maggiore, terzo. Nella coppia, invece, successo per Ficorilli e Gasbarro di Borgo San Panfilo (Sulmona), secondo posto per il duo composto da Parissi e Travaglini di Porta Tufilla e terza posizione per Cocci e Rigutini di Porta Maggiore. Nella piccola squadra e nei musici, invece, successo per la Piazzarola. Il sestiere organizzatore, infine, ha trionfato nella classifica di combinata. Nel frattempo, domani pomeriggio alle 18 si svolgerà l’esibizione dei ‘baby’ sbandieratori della Quintana a piazza Arringo. In poche parole, verrà recuperato l’appuntamento di ‘Sestieri all’erta’, che era stato annullato per maltempo il 10 giugno. Tale occasione rappresenterà un buon allenamento per i ragazzi che, nel fine settimana, saranno impegnati nei ‘Giochi giovanili della bandiera’, sempre in città.

m. p.