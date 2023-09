Baby tifosoconquista il gadgetdel gran Premio

Dopo quella del vincitore Ambrosini che prima di passare al ciclismo era azzurro di pattinaggio su ghiaccio, il Gran Premio Capodarco – Comunità di Capodarco è pronta a raccontarne un’altra, ancora più bella è suggestiva. Il 16 agosto in occasione dei primi 50 km di gara con i traguardi volanti posti a Porto San Giorgio, tanti appassionati e tifosi hanno voluto gustarsi la corsa Internazionale per dilettanti Under 23 e con esso anche il passaggio della carovana pubblicitaria, inserita all’interno di questa manifestazione.

Anche stavolta i gadget erano tanti e le miss li lanciavano agli spettatori presenti. Il piccolo Vittorio, nove anni, ha seguito tutti i 50 km iniziali senza però aver portato a casa un ricordo di Capodarco. Triste per l’accaduto e tornato nella sua abitazione senza perdersi d’animo. Ha contattato il comandante della polizia municipale di Porto San Giorgio, Giovanni Paris che a sua volta si è messo in contatto con l’organizzatore della corsa Gaetano Gazzoli. Gazzoli si è subito dimostrato molto sensibile all’accaduto e pronto a regalare a Vittorio i gadget del Gran Premio.

L’incontro è avvenuto, il 9 settembre, presso gli uffici della polizia Municipale dove l’organizzatore di Capodarco ha donato al piccolo Vittorio il materiale relativo alla corsa del 16 agosto. Era presente anche il Vice Sindaco Lauro Salvatelli che si è scusato con Vittorio con la speranza di essere riuscito ad esaudire il suo desiderio. L’occasione è stata propizia anche per un confronto tra l’amministrazione Comunale di Porto San Giorgio e Gaetano Gazzoli per capire se si possono apportare dei miglioramenti anche per il prossimo anno al 52° Gran Premio Capodarco – Comunità di Capodarco.

Roberto Cicchinè