Bachelet merita un omaggio

"In un mondo inquieto e incerto, dobbiamo essere una forza di speranza, un motore positivo capace di costruire oggi per il domani". Lo afferma Marco Sprecacè, consigliere di minoranza al comune di Grottammare, in riferimento alla mancata intitolazione di un luogo della città a Vittorio Bachelet, giurista e politico, già presidente dell’Azione cattolica italiana, assassinato dalle Brigate Rosse il 12 febbraio 1980. "Non fu un barbaro omicidio politico, ma un vero e proprio attentato allo Stato e alla democrazia – scriva ancora Sprecacè – Lo scorso anno, a nome del gruppo consiliare Grottammare C’è, ho presentato una mozione per dedicare un luogo della città alla sua memoria. La proposta è stata approvata a larga maggioranza, ma a distanza di un anno resta inapplicata. Eppure, di spazi ancora senza nome a Grottammare ce ne sono. Sarebbe un segnale di civiltà rendere omaggio a Bachelet, per non vanificare il suo martirio e mantenere vivo il suo ricordo".