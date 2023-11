Badanti, operai e baby sitter

Il 30 ottobre è stata firmata la circolare congiunta dal Ministero dell’Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e dal Ministero del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che riporta le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025. Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

saranno complessivamente 136.000 i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia grazie al decreto flussi 2023: 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 680 ingressi per lavoro autonomo e 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale. Nella provincia di Ascoli sono già molte le richieste avanzate proprio seguendo il Decreto flussi 2023. In particolare si ricercano una baby sitter per 30 ore settimanali, con sede di lavoro a Castel di Lama, due badanti per un impiego di 30 ore settimanali ad Ascoli Piceno, ancora una badante ad Ascoli ma per 25 ore settimanali e un’altra per 40 ore settimanali, una badante per 30 ore settimanali a Roccafluvione, un collaboratore scolastico per 40 ore settimanali a Comunanza. Si ricercano pure un installatore di impianti termici e un saldatore per 40 ore settimanali. E’ richiesta un’esperienza di almeno 12 mesi. La sede di lavoro è a Montegallo. Per tutti questi annunci il centro per l’impiego di riferimento è quello di Ascoli. E’ possibile inviare una email a centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it

oppure contattare il numero telefonico 0736352800.