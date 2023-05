Bagalini: "Bisogna armare gradualmente la polizia locale"

Il sindaco prema per armare, seppur gradualmente, il personale della Polizia locale: è questo il messaggio che il consigliere Nicolò Bagalini indirizza all’amministrazione comunale, chiedendo alla coalizione di governo del territorio di dar seguito alle indicazioni pervenute mesi fa dalla Prefettura. Il meloniano, nel chiamare in causa Spazzafumo, coglie l’occasione per replicare all’attacco di Paolo Canducci, che alcuni giorni fa aveva fatto notare come la penuria di agenti in riviera fosse dovuta a scelte del governo centrale. "Se si vuole il bene di San Benedetto le strumentalizzazioni vanno messe da parte – dice il consigliere di FdI – Canducci, facendo proprie le informazioni ricevute dal segretario provinciale Siulp Benedetto Fanesi, in un accorato appello denunciava l’arrivo di soli tre ufficiali di Polizia giudiziaria nella nostra provincia invece dei 27 promessi dal Ministero dell’Interno, invitando i rappresentanti provinciali del centrodestra che ricoprono importanti ruoli di governo e siedono in Parlamento ed in consiglio regionale ad attivarsi per rappresentare al Viminale queste criticità".

Per il meloniano, sul tema sarebbero necessarie delle precisazioni: "Per evitare disinformazioni che possono somigliare a facili strumentalizzazioni politiche, è bene chiarire che sono stato posto a conoscenza dal Ministero dell’Interno che mai esso ha previsto l’assegnazione di 27 ufficiali di Polizia giudiziaria per la nostra provincia. Il fraintendimento, in cui è caduto ingenuamente anche Paolo Canducci, nasce dall’errore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, poi prontamente corretto, di aver pubblicato l’elenco delle ‘vacanze di ruolo’ mantenendo accorpate le province di Fermo e di Ascoli senza l’opportuna distinzione organica che prevedeva, ‘ex ante’ tre ufficiali per la nostra provincia e 23 per quella di Fermo". Comunque la questione sicurezza, per Bagalini, resta di primaria importanza: "Colgo l’occasione di rassicurare l’opposizione che anche per la prossima estate per il commissariato di San Benedetto, se tutto andrà come previsto, ci sarà una congrua aggregazione di personale tale da poter supportare l’esiguo numero di pattuglie presenti sul territorio rivierasco. Contemporaneamente invito il consigliere Canducci ad intervenire energicamente presso l’attuale governo comunale ad aderire all’invito del Prefetto, come già fatto dal comune di Ascoli, di provvedere ad armare gradualmente il personale della Polizia Locale nonché ad implementare i sistemi di videosorveglianza".

Giuseppe Di Marco