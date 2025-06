Bagni vista mare, la segnalazione di un nostro lettore

Per la serie riceviamo e pubblichiamo… ma dopo aver verificato: "Bella Grottammare con le sue spiagge dorate, una delle località turistiche più In della Riviera Adriatica. Peccato che se arrivi alla stazione dei treni e vuoi prendere un autobus non sai a che ora passano per la mancanza degli orari sul palo adiacente la fermata e se vuoi ripartire il mercoledì ti devi ricordare che il bar è chiuso e non ci sono le macchine automatiche per i biglietti dei treni. Facciamo un giro per il nuovo lungomare e vogliamo riposarci un po’, ci sono scomode panchine appena realizzate. Va bene allora vogliamo fare una foto al mare ma troviamo i bagni pubblici che deturpano il paesaggio". Verificato. Tutto vero. Farsi riprendere anche per i bagni chimici messi provvisoriamente per le manifestazioni sulle balconata, lato est che da verso il mare è imbarazzante. C’è spazio a nord e a sud, senza impattare il panorama.