Baiocchi, una mostra di arte scalpellina

Seguendo l’antica tradizione di famiglia nell’arte scalpellina del travertino, l’ascolano Sergio Baiocchi presenterà i suoi capolavori nel chiostro di Sant’Agostino. L’artista, uno degli ultimi scalpellini del Piceno, ha realizzato fontane, capitelli, stemmi, mascheroni e lapidi. Ha collaborato con l’amico offidano Aldo Sergiacomi, artista del marmo e del metallo apprezzato anche dal critico d’arte Vittorio Sgarbi che lo definisce "l’uomo dal pollice d’oro" perché lasciava l’impronta del suo dito sulle sue opere. L’amore per l’arte ha portato di nuovo Baiocchi ad allestire questa mostra per far parlare il travertino. Scriveva uno storico ascolano, Giambattista Carducci, "Questa è la terra delle ispirazioni e del gusto dove ogni pietra è una storia". Alcune sue opere si possono ammirare nel centro della città: in via dei Sabini l’architrave al civico 36 ed in piazza Giacomini il monumento agli alpini che con il messaggio scritto sulla lapide richiama lo stile di Aldo Sergiacomi, ‘scultore di anima e di corpo’. Sue anche le tradizionali insegne sulle vie ascolane.