Folignano (Ascoli Piceno), 6 dicembre 2020 - Ha sfiorato il trionfo nell’ottava edizione di ‘Bake off’, il cooking show dedicato alla pasticceria: Monia De Carolis, 45enne di Folignano, si è dovuta accontentare del secondo posto dopo essere arrivata alla finalissima con Sara Moalli, premiata dai giudici al termine del lungo percorso che aveva lasciato solo due concorrenti in gara.



Monia, un dolce con olive e Anisetta nella prova decisiva: un omaggio ad Ascoli?

"Volevo portare qualcosa di originale. È stato il primo dolce che ho fatto a ‘Bake off’ e ho voluto riproporlo in finale, seppur rivisitato e con una preparazione più complessa. Ho voluto chiudere il cerchio e un po’ sono rimasta male perché non è venuto come immaginavo. Sul gusto non avevo dubbi, ma sull’estetica purtroppo il caldo ha inciso e non ho presentato il dolce che volevo. Ma va bene così".

Quanto è diverso cucinare sotto i riflettori rispetto a farlo nella tranquillità di casa?

"La difficoltà maggiore è stata non avere la cucina di casa. Dal punto di vista emotivo, a parte la prima puntata, mi sono abituata subito: ero lì per divertirmi, non ho mai pensato di voler vincere a tutti i costi. Volevo portare avanti questa mia passione come non avevo fatto mai fino a quel momento, me la sono goduta. Io ho la mia professione e la mia famiglia, non sono andata a ‘Bake off’ per cambiare vita ma per portare avanti la passione per la pasticceria".

Quanto ha imparato da un punto di vista tecnico da questa esperienza?

"Quando non eravamo in gara studiavamo e ci confrontavamo. C’è un abisso tra quando sono partita e quando sono tornata: mi sono arricchita, perché ho incontrato stili e modi di vedere la pasticceria diversi dal mio, e anche io ho dato qualcosa di mio agli altri".

E cosa si porta dietro umanamente?

"Sono stata un po’ la mamma di tutti, ho aiutato chiunque e i ragazzi mi vogliono bene. Mi sento spesso con loro e la nostra amicizia si è consolidata anche al termine delle riprese, ad agosto. Ho ospitato anche alcuni di loro, avremmo visto la finale insieme se non fosse stato per il Covid".

Cosa farà ora?

"Sono tornata al mio quotidiano. Non aprirò una pasticceria, ma se dovessero arrivare delle proposte di collaborazione o di show cooking li farei, perché mi darebbero la possibilità di portare avanti la mia passione".

Maestra della pasticceria, ma le piace anche cimentarsi con il salato?

"Io cucino tutto. Ho partecipato alla seconda edizione di Masterchef arrivando tra i primi cento. Quello della cucina è un mondo che mi piace in generale".