Baldelli chiede unità: "Basta no a prescindere"

Sulla questione della terza corsia dell’autostrada A 14 oggi interviene con una propria nota l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli che richiama alla compattezza con uno sguardo al passato, quando il progetto non fu voluto da qualcuno a livello politico. "Nei territori del centro nord della nostra regione, dove la sostenibilità non è stata scambiata per ideologia, siamo riusciti a realizzare la terza corsia a cui si aggiungono ulteriori importanti opere compensative a servizio delle nostre comunità – afferma l’assessore Baldelli – Non si è riusciti invece nel sud delle Marche, dove la sostenibilità è stata scambiata per ideologia e la terza corsia non è stata realizzata. Abbiamo vissuto nei giorni scorsi degli eventi nefasti: non possiamo più sostenere morti perché le infrastrutture sono a fine vita progettuale. Basta con i comitati dei ‘no’ a prescindere. Sì ad infrastrutture che uniscono e abbattono le diseguaglianze territoriali e aumentano la coesione tra persone e tra territoti". Ci va giù senza mezzi termini Baldelli che poi aggiunge: "La Regione Marche ha fatto la sua parte, allineando tutti i sindaci dei comuni costieri del Fermano e del Piceno che si sono dimostrati concreti e propositivi davanti a un’ipotesi progettuale che prevede l’ampliamento in sede fino a Pedaso, mentre, per il successivo tratto fino a San Benedetto del Tronto, la realizzazione di una variante leggermente arretrata rispetto alla sede attuale che costituirà le tre nuove corsie della carreggiata direzione sud con la riconversione dell’attuale piattaforma in una carreggiata verso nord a quattro corsie. Ci aspettiamo di vedere l’opera – aggiunge Baldelli – da realizzarsi anche per stralci funzionali, inserita nel nuovo piano industriale di società Autostrade per l’Italia che verrà varato nei prossimi mesi. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ci aspettiamo che Aspi faccia la propria. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, dalla politica e senza distinzione di appartenenza, alle associazioni di categoria, dagli ordini professionali alle nostre comunità, perché vengano completate queste opere infrastrutturali fondamentali per la sicurezza dei territori e di chi frequenta l’A14".

Un’idea progettuale che ASPI sembra prediligere e sui anche i sindaci sembrano essere d’accordo, ma il comitato ’Arretramento.it’ preme per liberare la costa da altro inquinamento a beneficio del turismo e delle popolazioni residenti.

Marcello Iezzi