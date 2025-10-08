Ballardini: "Samb all’inizio di un percorso"

In diversi tra addetti ai lavori e tifosi vedono la Samb di oggi paragonabile, per il modo in cui è stata costruita, a quella della stagione 2004-2005 che uscì ai play off ad opera del Napoli. Era la formazione allenata da Davide Ballardini. Una squadra che esaltò la tifoseria per gioco, risultati e calciatori di spessore. "La Samb di oggi - spiega Davide Ballardini - non è come la mia. In quella Samb c’erano tanti giovani che poi hanno fatto una bella carriera e pochi anziani ma giusti, come Colonnello, Taccucci, Zanetti. Non la vedo paragonabile a quella di oggi. La Samb odierna che ho visto giocare contro la Juventus Next Gen, è una squadra di categoria formata da giocatori esperti, seri e capaci e con qualche giovane interessante che viene dalla Serie D. E’ allenata da un tecnico serio ed equilibrato come Palladini. E poi c’è Eusepi che ha segnato due gol in quella partita ed è un esempio. Il club rossoblù è all’inizio di un percorso che spero lo porti ad essere competitivo e magari puntare per il prossimo anno al salto di categoria. Questa per i rossoblù è una stagione di assestamento e consolidamento".

Ballardini, ora a San Benedetto c’è una società locale che punta a crescere sia per quanto riguarda i risultati sia per le strutture. "Se si ha una proprietà che tiene ai colori rossoblù, che è legata al territorio, sana e seria e che punti anche a strutture e settore giovanile, vuole dire che si stanno costruendo le basi solide per il futuro. E mi sembra che a San Benedetto si stiano facendo per bene le cose in tal senso".

Il girone B, dopo otto gironate, sembra avere delineato le "tre sorelle" che si giocheranno la promozione: Arezzo, Ravenna e Ascoli. E’ d’accordo? "E’ vero, sono le formazioni più attrezzate. Il Ravenna ha una società molto forte ed una struttura importante con dirigenti seri. Tra questi c’è Ariedo Braida, uomo di straordinaria competenza calcistica che tutti conosciamo bene a livello nazionale ed internazionale. In Serie C fa la differenza. Ma non dimentichiamoci anche un organico molto competitivo. La società asseconda su tutto ciò che è richiesto per vincere il campionato. Punta decisamente alla Serie B".

Che tipo di partita ci dovremo aspettare domenica? "Un incontro che mi incuriosisce molto. Da una parte una delle candidate alla vittoria finale, dall’altra l’entusiasmo di un ambiente tornato in Serie C con una squadra ed una società che ci tiene a fare bene in questa categoria. Una partita piacevole da seguire".

Ballardini, quando tornerà a San Benedetto? "Sicuramente presto. Ora parto per Londra per aggiornamenti di lavoro ma al mio ritorno verrò a San Benedetto anche per vedere dal vivo una partita della Samb".

Benedetto Marinangeli