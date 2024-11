Ballare contro il Parkinson

Torna per il secondo anno ‘Dance well-movimento e ricerca per il Parkinson’, progetto per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici a beneficio dei malati di Parkinson e delle persone con ridotte capacità motorie. L’iniziativa è stata presentata alla presenza del vice sindaco Massimiliano Brugni, del Presidente dell’Amat Piero Celani, del direttore dei Musei Civici Stefano Papetti e di Carlotta Tringali di Amat che ha curato il progetto. Gli eventi si svolgeranno al Teatro Ventidio Basso e alla Pinacoteca Civica fino al prossimo luglio. Ideato nel 2013 dal Comune di Bassano del Grappa, ‘Dance Well’ è un progetto che consiste in lezioni di danza gratuite per persone affette dal morbo di Parkinson, ampliata anche alle diverse comunità locali (familiari, caregiver, membri della comunità anziana over 60, cittadini) che si svolgono in spazi artistici. Lo spazio artistico è uno degli elementi che distingue Dance Well dalle pratiche tradizionali in sale di danza, palestre o spazi per la riabilitazione in senso stretto. Proprio per sottolineare con maggiore chiarezza che si tratta di una pratica artistica, i partecipanti sono chiamati ‘Dance Well dancers’. Le lezioni di danza sono condotte da insegnanti certificati. La pratica è artistica, ma include varie strategie riabilitative, esercizio aerobico, immaginazione motoria, tecniche di cueing, training propriocettivo e sensitivo-motorio, in grado di avere effetti positivi sui sintomi e sulla qualità di vita delle persone con Parkinson.

Fondamentale, per lo sviluppo della pratica e l’aggiornamento degli insegnanti, è la collaborazione con le strutture sanitarie che hanno creduto, sviluppato e sostenuto il progetto. Recentemente, la pratica è apparsa anche nella pubblicazione ’Dancing with Parkinson’s’ della dottoressa Sara Houston, ricercatrice dell’Università di Roehampton. Dance Well ha anche vinto il Premio Rete Critica 2023. Le lezioni sono gratuite e aperte a tutti, ogni mercoledì dalle 11 alle 12. Info: Amat 071.2075880

Valerio Rosa