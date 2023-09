Ballarin, a inizio ottobre si parte

Restyling del Ballarin, ora si inizia a fare sul serio. Appaltata l’opera di riqualificazione dell’ex stadio, il comune deve consegnare il cantiere entro settembre e per questo motivo i lavori dovrebbero partire, salvo intoppi, nei primi giorni di ottobre. È chiaro sin da ora che saranno necessari, prima di partire con l’intervento vero e proprio, dei lavori propedeutici alla creazione del cantiere stesso. Intanto si dovranno sgomberare i locali della curva sud dalle attrezzature lasciate sul posto da alcune associazioni. Sarà altrettanto necessario sgomberare l’area da oggetti che potrebbero intralciare i lavori, come i cartelloni pubblicitari, e ovviamente staccare la corrente per evitare rischi inutili. Dopodiché si potrà partire con la realizzazione vera e propria del progetto redatto dallo studio Canali, di cui per il momento verrà messa in concreto soltanto una parte: quella, per capirsi, che include tutta la metà campo sud. Della massima importanza sarà l’abbattimento delle tre tribune residue: gli spalti della sud, e quelli vistosamente fatiscenti del lato est e nord.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata, al termine della procedura negoziata scaduta il 24 luglio, la ditta Laganaro di Melfi, con un ribasso del 13,23% sull’importo a base d’asta. Cosa prevede l’elaborato scritto dall’archistar Canali? Il Ballarin diventerà un parco urbano con funzione culturale e ricreativa. La curva sud verrà abbattuta e sostituita da un vasto padiglione con sale polifunzionali ed un museo della Samb. Dal suo centro, nella parte interna, partirà una piccola cascata inizialmente coperta da strutture leggere in policarbonato. Al di sopra del padiglione troverà posto un terrazzo con pergolato e oleandri fornito di due feritoie da cui sarà possibile scorgere l’interno del parco. All’angolo con via Morosini si farà l’ingresso, ed un altro ingresso, più piccolo, sarà realizzato all’angolo sud est. Dentro il rettangolo, nella parte sud, troveranno posto superfici d’acqua a bassa altezza. Nella porzione ponentina verrà realizzata un’area dedicata a bambini e avrà una zona sopraelevata su duna: questa percorrerà il perimetro del parco. Al centro è previsto un pergolato verde che collega le vaschette, e più a nord un’area per manifestazioni sportive. La superficie verrà dotata di un impianto fotovoltaico e di un’illuminazione moderna e non impattante. Al posto della tribuna est sarà eretto un muro di cinta verde; il parco, infine, sarà visibile da nord e diviso dal parcheggio attraverso un’apposita recinzione.

Giuseppe Di Marco