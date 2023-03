Ballarin, addio alla curva Le opposizioni attaccano

Addio alla curva sud: lo storico manufatto dell’ex stadio Fratelli Ballarin verrà abbattuto e al suo posto verrà eretta una struttura leggera che ospiterà una sezione commemorativa della Samb. Che la curva avrebbe fatto questa fine era nell’aria già da diversi giorni, un dietrofront che non è piaciuto affatto alla maggioranza: una parte del gruppo ha espresso al sindaco Spazzafumo tutto il proprio malumore per la gestione della pratica. Ma andiamo per ordine. Come mai si è deciso di abbattere la curva? Perché, senza le colline laterali, e con tutti gli ammennicoli previsti da Canali, la struttura avrebbe ceduto. Una motivazione tecnica, che però è emersa dopo la presentazione del progetto avvenuta a metà novembre, in cui si prevedeva il restyling della curva. Invece ora si sa che per metterla in sicurezza sarebbero necessari lavori per almeno 1,5 milioni. La notizia ha suscitato le ire di Rivoluzione Civica: il capogruppo Simone De Vecchis ha fatto subito sapere di trovarsi ad un passo dall’entrata in minoranza, e questo vuol dire che anche Silvia Laghi, sua compagna di lista, potrebbe prendere la medesima decisione. A non gradire è anche una corrente di Centro Civico Popolare, in particolare quella di Eldo Fanini, che non sarebbe disposta a tollerare altri pasticci sulla questione. Dall’opposizione, la coalizione di destra suona la carica: "Il sindaco Spazzafumo – scrivono i coordinatori di Fdi, Lega, Forza Italia e San Benedetto Protagonista – festeggerà il centenario della Samb con l’abbattimento della curva sud dello stadio Ballarin. Dopo chiacchiere e mistificazioni, sermoni del consigliere Micozzi sulla sua salvaguardia, nell’affanno più totale viene fuori la verità e si palesa l’inadeguatezza della compagine di governo. Questa sta gettando fumo negli occhi dei sambenedettesi, senza il coraggio delle proprie idee confuse, del confronto e con la supponenza di chi vuol far credere di non commettere mai errori. È da inadeguati presentare una idea per poi rendersi conto che non è realizzabile. La verità è che un progetto finanziato c’era già ma come spesso accade, chi arriva distrugge anche il buono pur di mostrare i muscoli".

Giuseppe Di Marco