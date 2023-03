Ballarin, addio alla curva sud: il progetto per abbatterla c’era già

La possibilità di eliminare le colline ai lati del Ballarin era emersa già prima dello scorso Natale. In maggioranza, però, non se ne sarebbe parlato prima di fine gennaio. E ora, nonostante che una relazione sul mantenimento della curva giacesse in comune da oltre tre anni, il discorso non può essere riaperto per mancanza di tempo utile. Può essere ricostruito così il percorso che ha condotto l’amministrazione a decidere per l’abbattimento della curva sud: un iter tutt’altro che chiaro, di cui oggi si conosce qualche tassello in più. L’idea di togliere i declivi perimetrali, posti a sostegno della curva, si sarebbe fatta strada già poche settimane dopo la presentazione del progetto da parte dell’architetto Guido Canali, ma i sambenedettesi avrebbero appreso questa notizia solo il 27 gennaio, giorno in cui il sindaco incontrava l’archistar parmense per portare avanti l’iniziativa di restyling del Ballarin. Questa nuova tempistica spiega la fulminea stesura di una relazione in cui si asserisce che la curva sud, nel suo stato attuale, non avrebbe retto il proprio peso a seguito delle modifiche. La scelta di eliminare lo storico manufatto, infatti, è emersa solo tre giorni fa: ma per redigere un documento che attesti i limiti statici di una curva sono necessarie diverse settimane. Quanto di tutto ciò sapeva la maggioranza prima della fine dell’anno? Perché questo nuovo indirizzo non è stato comunicato alla cittadinanza? Forse perché avrebbe suscitato non poche polemiche. Ma su un tema tanto caro ai sambenedettesi, forse il vertice comunale avrebbe dovuto essere chiaro sin dall’inizio. Il risultato è che, oggi, l’abbattimento della curva viene offerto ai cittadini come dato di fatto insindacabile. E invece, a tempo debito, se ne sarebbe potuto discutere. Infatti una relazione sui limiti statici della curva esisteva già dal settembre 2019: nel documento, peraltro commissionato dal Comune, si prevedevano interventi di risanamento. A tornare sull’argomento è ancora una volta la coalizione di destra: "Se l’obiettivo era quello di demolire la curva sud, è legittimo chiedersi se non sarebbe stato meglio destinare 100mila euro a una ditta di demolizioni invece che versarne 139mila all’archistar Canali – scrivono i coordinatori Luigi Cava (FdI), Laura Gorini (Lega), Annalisa Ruggieri (Forza Italia) ed Emanuela Carboni (San Benedetto Protagonista) - Ci auguriamo di ricevere dall’attuale amministrazione risposte chiare".

g.d.m.